ABD ve İsrail'den eş zamanlı saldırı

Gece 01.00 sularında gerçekleşen saldırıya dair rejim kanadından herhangi bir açıklama yapılmadı. Tifor Hava Üssü saldırısından hemen sonra ikinci saldırı ise Humus-Oras bölgesinde Hizbullah militanlarının eğitim üssüne gerçekleştirildi.



Bölge kaynakları her iki saldırıda Esed ve Hizbullah cephesinde ciddi can kaybı yaşandığını bildiriyorlar.



Öte yandan Tifor Üssü'nde Rusya tarafindan yerleştirilen füze rampalarının son ABD bombardımanı ile imha edildiği de gelen bilgiler arasında.



Gece saatlerinde gerçekleşen saldırılar sonrası Humus merkez ve çevresinde elektrikler kesildi.



İSRAİL DE SALDIRDI



İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye topraklarından ateşlenen bir roketin Golan Tepeleri'ne düştüğü iddia edildi.



Açıklamada ifadelerine yer verilen Netanyahu, Suriye topraklarından İsrail'e ateş açılmasına müsaade etmeyeceklerini kaydederek, 'Konuşma yaptığım sırada Suriye'den ateşlenen bir roket topraklarımıza düştü ve ordumuz da gerekli karşılığı verdi. Bize saldıranlara saldırırız. İşte politikamız budur ve bunun üzerine devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

