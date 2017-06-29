4 kişinin öldüğü kaza yerinden ilk görüntüler!

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 44. kilometresinde ilçe girişindeki kavşakta, Mehmet Çağlar'ın kullandığı 03 KP 111 plakalı minibüs ile Adil Eke'nin kullandığı 07 V 2780 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada Adil Eke, Emine Eke, Nuran Eke ile Ayşe Kiraz hayatını kaybederken Mehmet Çağlar, Ramazan ve Fatma Kiraz yaralandı.



Yaralılar Çay ve Ayfonkarahisar devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.



Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Çay Kaymakamı Turan Erdoğan da olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.



Kaynak : AA