USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 4,00 - 4,01

Sıcak Haber : Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi!..

4 kişinin öldüğü kaza yerinden ilk görüntüler!

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 29 Haziran 2017 Perşembe 00:58
4 kişinin öldüğü kaza yerinden ilk görüntüler!
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 44. kilometresinde ilçe girişindeki kavşakta, Mehmet Çağlar'ın kullandığı 03 KP 111 plakalı minibüs ile Adil Eke'nin kullandığı 07 V 2780 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Adil Eke, Emine Eke, Nuran Eke ile Ayşe Kiraz hayatını kaybederken Mehmet Çağlar, Ramazan ve Fatma Kiraz yaralandı.

Yaralılar Çay ve Ayfonkarahisar devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çay Kaymakamı Turan Erdoğan da olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

Kaynak : AA

Devlet HastanesiCumhuriyetMehmet ÇağlarTuran Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı