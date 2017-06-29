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12 akademisyen açığa alındı!

DEÜ'de sürdürülen bir soruşturma nedeniyle 12 akademisyen açığa alındı.

Güncel / 29 Haziran 2017 Perşembe 00:20
12 akademisyen açığa alındı!

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğünce, 'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin yayımladığı bildiride imzası bulunduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 12 akademisyen açığa alındı.

Alınan bilgiye göre, DEÜ Rektörlüğü tarafından, bin 128 akademisyen tarafından 12 Ocak 2016'da yayınlanan bildiride imzası bulunan 12 akademik personelin, bildirinin içeriği nedeniyle açılan soruşturma kapsamında açığa alınması kararlaştırıldı.

Açığa alınma kararının akademisyenlere tebliğ edildiği kaydedildi.

Rektörlük soruşturması geçen yıl ocak ayında açılmıştı.

Akademisyenlerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Kaynak : AA

CumhuriyetDokuz Eylul Üniversitesi


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