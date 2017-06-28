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YPG'den küstah Türkiye açıklaması

Türkiye'nin olası Afrin operasyonu için yaptığı hazırlıklarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG, Türkiye'nin yapacağı her adıma 'karşılık verecekleri' tehdidinde bulundu.

Dünya / 28 Haziran 2017 Çarşamba 22:52
YPG'den küstah Türkiye açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde yer alan terör örgütü PKK/YPG'nin elindeki Afrin kentine yapacağı harekatla ilgili Suriye sınırına ve Suriye içerisinde askeri yığınak yaptığı biliniyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ SÖZCÜSÜ RUS MEDYASINA KONUŞTU

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yetkilisi Nuri Mehmud, Türkiye'nin Afrin sınırına askeri sevkiyatın "farkında olduklarını" söyledi.

Afrin'e yönelik düzenlenecek operasyona karşılık vereceklerini söyleyen YPG'li Mehmud, o bölgede kendilerine destek veren Rus askerlerine güvenerek "Türkiye askerlerini ve silahlarını Suriye topraklarına getirdi. Azez ve Mare bölgesinde konuşlandırmış. Suriye sınırına da sevkiyat yapıyor. Bu sevkiyatların amacı Telrıfat içindir. Türkiye Afrin'e de saldırmak istiyor. Hangi yerden saldırı olursa olsun Afrin'i koruyacağız" dedi.

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