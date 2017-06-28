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Yargıtay, Aziz Yıldırım hakkındaki mahkumiyet kararını bozdu

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım aleyhine açılan ceza davasında, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını bozdu.

Güncel / 28 Haziran 2017 Çarşamba 18:35
Yargıtay, Aziz Yıldırım hakkındaki mahkumiyet kararını bozdu

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 'Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Zekeriya Öz ve Mehmet Berk'in şikayetleri üzerine Başkanımız Aziz Yıldırım aleyhine açılan ceza davasında yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını bozdu.

Yargıtay'ın, mahkumiyet kararını Başkanımız Aziz Yıldırım'ın lehine bozması üzerine dosyayı İstanbul Anadolu 67. Asliye ceza mahkemesine göndererek yeni bir duruşma günü belirledi.

Davanın duruşması 21 Kasım 2017 tarihinde, saat 11.15'te yapılacak.' denildi.

Kaynak : AA

Zekeriya ÖzFenerbahçeYargıtayAziz Yıldırım


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