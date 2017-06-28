Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a suikast hazırlığında olan 4 terörist, saldırıda kullanılacak çok sayıda silah ve patlayıcı madde ile birlikte yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ortak çalışmada, AK Parti'li yöneticilere suikast hazırlığında olan 4 PKK'lı terörist yakalandı.



Hedefte AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız vardı



Suikast düzenlenecek AK Parti'li yöneticiler arasında Şanlıurfa Milletvekili ve MKYK Üyesi İbrahim Halil Yıldız'ın da olduğu öğrenildi. Bayram sabahı Suruç'a giden Yıldız'ın suikasta uğramaktan polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu son anda kurtulduğu belirtildi.



Silah ve patlayıcı ele geçirildi



Teröristlerin kaldığı evde yapılan aramada, bir adet tabanca, bir adet susturucu, bir adet kaleşnikof, 420 gram plastik patlayıcı, bir adet pompalı tüfek, 12 metre kablo, 2 adet roket başlığı, 2 telsiz, 24 adet elektrikliye çevrilmiş kapsül, bir adet avometre, silahlara ait şarjör ve mermiler, saldırı hazırlığında kullanılacak 8 adet pil, elektrik ve şeffaf bantlar, kullanma kılavuzu ele geçirildi.







GENELKURMAY AÇIKLAMASI



Genelkurmay Başkanlığı da operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:



'Şanlıurfa/Suruç'ta icra edilen adli aramalarda, cep telefonu düzeneği ile irtibatlı 2 el yapımı patlayıcı, 1 kilo C4 patlayıcı, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 2 roketatar başlığı, 15 tabanca fişeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 2 tabanca şarjörü ele geçirilmiştir.'





