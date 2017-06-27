Türkiye, YPG'yi vurdu

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye, PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'ye karşı harekete geçti.



20 CİVARINDA ATIŞ



Türkiye Kilis kentinde sınırdan YPG'nin elindeki Afrin kenti kırsalındaki örgütün mevzilerini obüs toplarıyla bombalıyor. Türkiye bombardımanı saat 22:30 sularında başlatırken, şimdiye kadar 20 civarında top atışının gerçekleştiği öğrenildi. Türkiye, Afrin'e bağlı Kestelcindo, Menaz, Şero, Malikiye ve Eyndakka bölgesindeki YPG mevzilerini obüs toplarıyla bombalarken,YPG ise havan toplarıyla karşılık veriyor.



ASKERİ KAYNAKLAR: YPG AFRİN'DEN ATEŞ AÇTI



Askeri kaynaklar, top atışlarının PKK/YPG'nin Afrin'den Türk askerine açtığı ateş sonucu başlatıldığını açıkladı. Açıklamada saldırıya misliyle karşılık verildiği belirtildi.



ASKERİ SEVKİYAT DEVAM EDİYOR



Türkiye'nin obüs toplarıyla yaptığı bombalamanın YPG'nin Afrin kırsalındaki savunmasını kırmak için yaptığı belirtilirken, TSK ve ÖSO'nun Afrin'e bağlı Telrıfat ve Minig Askeri Üssü'ne yönelik yapacağı operasyonun ise çok yakında başlayacağı ifade ediliyor. Türkiye ve ÖSO yapacağı operasyon kapsamında Suriye içerisinde ve sınırda yoğun bir askeri sevkiyat yapıyor.



Minag Askeri Üssü Afrin kentine 15 kilometre yakınlıkta bulunuyor ve büyük bir stratejik öneme sahip.





