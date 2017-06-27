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Trump-Macron Suriye konusunda anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye’de kimyasal saldırı olması halinde Suriye’yi vurma konusunda anlaştı.

Dünya / 27 Haziran 2017 Salı 23:58
Trump-Macron Suriye konusunda anlaştı

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Trump ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Görüşmede Suriye konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada, kimyasal bir saldırı olması halinde koordineli bir biçimde ortak karşılık verilmesinin görüşüldüğü kaydedildi.

YENİ SALDIRI HAZIRLIĞI 

ABD daha önce Suriye rejiminin İdlib'teki kimyasal saldırısının ardından 6 Nisan'da saldırıda kullanılan hava üssü Şayrat'ı bombalamıştı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bugün yaptığı açıklamada, Suriye rejiminin Şayrat Hava Üssü'nde yeni ve büyük bir kimyasal saldırıya hazırlandığını tespit ettiklerini duyurmuştu.

İMHA EDECEKLER

Emmanuel Macron, daha önce yaptığı açıklamada, Suriye'de kimyasal silah depolarının yerini tespit etmeleri halinde tek başlarına imha edeceklerini, kimyasal silah kullanılmasının kırmızı çizgileri olduğunu bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Macron ayrıca, Donald Trump'ı ülkesinin 14 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarına da davet etti.
Kaynak : İHA

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