USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 4,00 - 4,01

Tacizciyi kalabalığın elinden polis kurtardı

Konya’da bir parkta iddiaya göre 22 yaşındaki Afgan uyruklu M.Y.H., 11 yaşındaki Ö.S.,'yi taciz edip, parktan götürmeye kalkıştı. Oğullarının çığlıklarına koşan ailesi ve parkta bulunan vatandaşlar M.Y.H.'yi darp etti. Yaralanan ve güvenlik kulubesine sığınan M.Y.H.'yi polis kalabalığın elinden güçlükle alarak hastaneye götürdü.

3. Sayfa / 28 Haziran 2017 Çarşamba 09:24
Tacizciyi kalabalığın elinden polis kurtardı
Video için tıklayın

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Karaman Caddesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi.

İddiaya göre parka ailesiyle piknik yapmaya giden Ö.S., Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen M.Y.H.'nın elle tacizine uğradı. Şüphelinin elinden sürükleyerek parktan uzaklaştırmaya çalıştığı Ö.S., çığlık atmaya başladı.

Oğullarının çığlıklarını duyan ailesi ve parkta bulanan vatandaşlar şüpheli M.Y.H.'yi yakalayarak darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parktaki güvenlik kulubesine sığınan M.Y.H.'yi kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Yaralanan ve kulubedeki koltukların altına saklanan M.Y.H.,'yı polis aracıyla parktan uzaklaştırdı.

Aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama olan şüpheli, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

-Video-
Halk Afgan tacizciyi linç etti! 11 yaşındaki erkek çocuğuna... Kaynak : İHA

Cinsel Taciz DavasıAfganistanCinsel TacizPolis EkipleriÇocuk İstismarı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı