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Suudi Arabistan'dan çok sert Katar açıklaması

Washington'da basın mensuplarına konuşan elCubeyr, Katar'a sundukları koşulların 'Müzakere edilemez' olduğunu söyledi.

Dünya / 27 Haziran 2017 Salı 23:53
Suudi Arabistan'dan çok sert Katar açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD'de yaptığı açıklamada Katar kriziyle ilgili olarak ortaya koydukları koşulların 'müzakereye açık olmadığını' söyledi.

Temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr, basın mensuplarına Katar kriziyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Katar'a sundukları koşulların 'Müzakere edilemez' olduğunu vurgulayan el-Cubeyr, 'Görüşümüzü ortaya koyduk, adımımızı attık; şimdi davranışını değiştirmek Katarlılara kalmış. Ancak eğer değiştirmezlerse izole edilmiş şekilde kalacaklar.' açıklamasını yaptı.

Suudi bakan, Katar'ın yeniden Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) dönmek için ne yapması gerektiğini bildiğini de sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklama ile Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katılmıştı.

13 MADDELİK TALEP

Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 13 maddeden oluştuğu ifade edilen taleplerinin Kuveyt aracılığıyla Doha yönetimine ulaştırıldığı uluslararası basına yansımıştı.

Katar'da hükümete bağlı İletişim Ofisi Müdürü Şeyh Yusuf bin Ahmed bin Seyf Al Sani, ABD ve İngiltere dışişleri bakanlıklarının, 'ambargo uygulayan ülkelerin Doha yönetimine yönelik taleplerinin uygulanabilir, mantıklı, dengeli ve gerçekçi talepler olması' konusundaki uyarılarına dikkati çekerek, söz konusu listenin bu kriterlere uymadığını kaydetmişti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'ın kendisine sunulan talepleri 'dikkatli bir şekilde' incelemeye başladığını, 'ancak Katar'ın bazı maddeleri yerine getirmesinin çok zor olacağını' vurgulamıştı. Tillerson, tarafların çözüm için diyalog içerisinde olması gerektiğini de kaydetmişti. Kaynak : AA

Birleşik Arap EmirlikleriMaldiv AdalarıDışişleri BakanıUluslararasıSuudi Arabistan


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