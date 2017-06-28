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Son 30 yılın sıcaklık rekoru kırılacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü artan sıcaklıkların son 30 yılın rekorunu kıracağını belirterek vatandaşları uyardı. “Özellikle yaşlılar ve çocuklar öğle saatlerinde dışarı çıkmasın. Herkes bol bol sıvı tüketsin. Dışarı çıkmak zorunda olan şemsiye kullansın” diyen meteoroloji uzmanları, cumadan sonra İstanbul’un 40 dereceyi, Antalya’nın 42 dereceyi, İzmir’in 37 dereceyi, Adana’nın da 39 dereceyi göreceğini açıkladı.

Yaşam / 28 Haziran 2017 Çarşamba 09:42
Son 30 yılın sıcaklık rekoru kırılacak!

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini bildiren uzmanlar Hürriyet'e şunları söyledi:

İSTANBUL VE ANTALYA YANACAK

“İstanbul'da hava sıcaklığı şu anda 34 derece, İzmir'de 37, Ankara'da 33, Antalya'da 32 derece. Bu sıcaklıklar bile yüksekken, cuma gününden itibaren sıcaklıklar artacak. Örneğin pazar günü sıcaklıkların İstanbul'da 40 dereceye, Ankara'da 37, Adana'da 39, Antalya'da 42 dereceyi bulması bekleniyor. Mevsim normallerinde olan tek yer Karadeniz kıyı kesimi. Özellikle İç Anadolu'da, başta Ankara olmak üzere son 30 yılın sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor.”

Aşırı sıcaklar ve düşük nem oranları sebebiyle özellikle Antalya ve Muğla'da çarşambadan itibaren orman yangınlarına karşı çok dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Hava SıcaklığıMeteoroloji Genel MüdürlüğüAntalyaKaradenizPazar Günü


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