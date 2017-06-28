Son 30 yılın sıcaklık rekoru kırılacak!

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini bildiren uzmanlar Hürriyet'e şunları söyledi:



İSTANBUL VE ANTALYA YANACAK



“İstanbul'da hava sıcaklığı şu anda 34 derece, İzmir'de 37, Ankara'da 33, Antalya'da 32 derece. Bu sıcaklıklar bile yüksekken, cuma gününden itibaren sıcaklıklar artacak. Örneğin pazar günü sıcaklıkların İstanbul'da 40 dereceye, Ankara'da 37, Adana'da 39, Antalya'da 42 dereceyi bulması bekleniyor. Mevsim normallerinde olan tek yer Karadeniz kıyı kesimi. Özellikle İç Anadolu'da, başta Ankara olmak üzere son 30 yılın sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor.”



Aşırı sıcaklar ve düşük nem oranları sebebiyle özellikle Antalya ve Muğla'da çarşambadan itibaren orman yangınlarına karşı çok dikkatli olunması gerektiği belirtildi.