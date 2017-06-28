Şırnak’ta 7 PKK’lı teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 6 PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten biri yaşı küçük 6 teröristin terör örgütünden kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.



İdil'de de bir PKK'lı teslim oldu



İdil ilçesinde terör örgütünden kaçan bir PYD/YPG'li terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.



Valilikten yapılan açıklamada, İdil ilçesinde PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren teröristin, İdil Köyceğiz Hudut Bölük Komutanlığına teslim olduğu bildirildi.



Açıklamada, bu teröristlerle ilgili adli işlemlerin sürdürüldüğü kaydedildi.





Kaynak : İHA