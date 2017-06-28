USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 4,00 - 4,01

Şırnak'ta 620 roket sevk fişeği ele geçirildi

Uludere ilçesinde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat bulundu.

3. Sayfa / 28 Haziran 2017 Çarşamba 21:25
Şırnak'ta 620 roket sevk fişeği ele geçirildi

Uludere ilçesinde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Uludere ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerince Andaç köyü Serin Vadi bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında, dere yatağında teröristlere ait gömülü vaziyete 620 roket sevk fişeği, 320 anti personel ve 300 anti tank mühimmatı ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların kararlıkla sürdüğü kaydedildi.


Kaynak : AA


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı