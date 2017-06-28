USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 4,00 - 4,01

Sağlık tasarısı oylaması ertelendi

ABD Senatosu, bu hafta yapılması beklenen ve ülkede 22 milyon kişinin sigortasız kalmasına neden olacak yeni sağlık sigortası tasarısı oylamasını erteledi.

Dünya / 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:09
Sağlık tasarısı oylaması ertelendi

Tasarının yeterli 'evet' oyuna ulaşılamayacağı endişesiyle en az 2 hafta ertelendiği bildirildi.

Senato Çoğunluk Lideri Mitchell McConnell, Obamacare'in iptali için birkaç Cumhuriyetçi senatörle birlikte hazırladığı sağlık reformuna ilişkin yasa tasarısının bu hafta içinde oylanmayacağını açıkladı.

“Tasarıyı bu hafta oylamayacağız ancak en az 50 oya rahatça ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullanan McConnell, böylece oylamanın 10 Temmuz haftasından önce gerçekleşmeyeceğini bildirmiş oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ise oylamanın Kongre, ülkenin Bağımsızlık Günü kutlamaları nedeniyle 3-7 Temmuz tarihlerinde tatile girmeden önce yapılmasını istiyordu. Beyaz Saray'ı rahatsız edeceği tahmin edilen erteleme kararı, yeni tasarının milyonlarca Amerikalının sigortasız kalmasına yol açabileceğinin açıklanmasından bir gün sonra geldi.

SİGORTASIZ BİREY SAYISINI 22 MİLYONA ÇIKARABİLİR

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), McConnell liderliğindeki Cumhuriyetçi senatörler tarafından kapalı kapılar ardında hazırlanan sağlık sigortası tasarısı için yayınladığı analiz raporunda, ilgili teklifin yasalaşması halinde ülkedeki sigortasız birey sayısının 22 milyon daha artırabileceğine işaret etmişti.

Bu sayı, ABD Temsilciler Meclisinden mayıs başında geçen sağlık reformu tasarısına kıyasla 1 milyon daha düşük olmasına karşın bazı Cumhuriyetçi senatörlerin destek vermesini önlemiş olabileceği belirtiliyor.

CBO, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 'Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası' tasarısının 23 milyon kişinin sigortasız kalmasına yol açabileceğini açıklamıştı.

TASARININ OYLAMASI ERTELENDİ, DOLAR 10 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ

Bu arada, ABD Senatosu'nun Beyaz Saray'ın baskısına rağmen yeni sağlık reform yasa tasarısını oylamaması, döviz piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. ABD doları, erteleme kararının ardından avro karşısında Ağustos 2016'dan bu yana en düşük seviyesine gerilerken, New York borsası da düşüşle kapandı.

Analistler, eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan mevcut sağlık sistemini iptal etmek için yaklaşık 7 yıldır uğraşan Cumhuriyetçilerin, geçen yıl yapılan seçimlerde hem Kongrenin hem Beyaz Saray'ın kontrolünü ele geçirmelerine rağmen hala sonuca ulaşamamalarının yeni yönetime ilişkin iyimser beklentileri zayıflattığına işaret ediyor.

Sağlık SigortasıBağımsızlık GünüSağlık ReformuDonald TrumpNew York


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı