Rutkay Aziz adalet yürüyüşünde

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisinin vekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ardından başlattığı adalet yürüyüşü devam ediyor. İkinci haftasına giren adalet yürüyüşüne son olarak Rutkay Aziz de katıldı.



'NAMUSLULARIN YÜRÜYÜŞÜ'

Halk TV'ye konuşan Rutkay Aziz, 'Sayın Genel Başkan'a sağlık ve güç dilemeye geldim. Ankara'dan başlayıp İstanbul'a giden bu yürüyüşle tarihi adımladığımızı düşünüyorum. Türkiye'nin umuduna dönük gerçek anlamda demokratik, laik, hukukun üstünlüğüne inanmış, çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti adına bu tarihi adımları atıyoruz. Bunu küçümseyenleri ve alaya alanları şiddetle lanetliyorum. Bu yürüyüş namuslu, vicdanlı, ahlaklı insanların yürüyüşüdür.' dedi.



BİLDİRİYE İMZA ATMIŞTI

Rutkay Aziz, terör örgütü DHKP-C bağlantıları nedeniyle görevden alındıktan sonra tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, için gazetelere ilan vererek işe iade edilmelerini isteyen 11 isim arasında yer alıyor.





