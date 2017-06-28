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Kritik görüşmede neler konuşuldu?

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile ABD Savunma Bakanı James Mattis’in görüşmesinde Suriye, Irak, Katar ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Bakan Işık, ABD’nin Suriye’de terör örgütü PYD/YPG ile ilişkisinden Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığı bir kez daha muhatabına iletti.

Dünya / 28 Haziran 2017 Çarşamba 20:32
Kritik görüşmede neler konuşuldu?

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile ABD Savunma Bakanı James Mattis yarınki NATO toplantısı öncesinde Brüksel'de ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saatlik görüşmede Suriye, Irak, Katar ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel konular gündeme geldi. Ayrıca, Mattis'in Işık'a geçen hafta gönderdiği mektupta bahsedilen konular detaylı olarak ele alındı.

Işık, ABD'nin Suriye'de PYD/YPG ile ilişkisinden Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı bir kez daha muhatabına iletti. Mattis, PYD/YPG ile ilişiklerinin 'tercihten değil zorunluluktan kaynaklanan kısa dönemli geçici bir durum' olduğunu teyit etti. İki bakanın görüşmesinde Katar konusuna yönelik olarak sorunun Katar'ın egemenlik hakları çerçevesinde konuşularak bir an önce çözülmesi gerekliliği konusunda görüş birliği oluştu. ABD ve Türkiye'nin NATO müttefiki olarak bölgesel konularda işbirliği içinde çalışmaya devam edecekleri bir kez vurgulandı.


Kaynak : İHA

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