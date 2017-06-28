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Konya'da korkunç olay!

Konya’nın Seydişehir ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada boynundan bıçaklanan 1 kişi, bıçak boynuna saplı halde hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa / 28 Haziran 2017 Çarşamba 00:30
Konya'da korkunç olay!
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Olay, gece saatlerinde Seydişehir-Antalya Çevre Yolu Kuğulu Park girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Fatih Y. (28) ile Yusuf D. (20) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf D. yanında bulundurduğu bıçağı Fatih Y.'nin boğazına sapladı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralanan Fatih Y., ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra bıçak boğazına saplı halde ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan Fatih Y.'nin boğazına saplanan bıçağın gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldıktan sonra Konya'ya sevk edildiği öğrenildi. Bıçaklama olayına karışan Yusuf D. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Yusuf D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

PolisKuğulu ParkAlacak Verecek Meselesi


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