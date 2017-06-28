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Kapısını çilingire açtırdığı evde arkadaşının cesedini buldu!

Adana'da bir kişi, kapısının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla girdiği evinde, birlikte kaldığı arkadaşının cansız bedeniyle karşılaştı Ölümü şüpheli bulunan kişinin cenazesi otopsi için morga götürüldü.

3. Sayfa / 28 Haziran 2017 Çarşamba 04:42
Kapısını çilingire açtırdığı evde arkadaşının cesedini buldu!
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Adana'da bir kişi, kapısını açamayınca çilingir yardımıyla girdiği evinde, birlikte kaldığı arkadaşının cesedini buldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde üç katlı apartmanın son katındaki dairede kiracı olarak kalan Ahmet Mücahit Bülbül, evinin kapısını açamayınca çilingir çağırdı.

Daha sonra içeri giren Bülbül, ev arkadaşı Mehmet Altundağ'ın (27) cesedini görünce durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine eve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kentte bir kafenin müdürlüğünü yaptığı belirtilen Altundağ'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Altundağ'ın ölüm haberini alan yakınları ise olay yerine gelerek birbirlerine sarılıp ağladı. Kaynak : AA

CinayetÇilingirEv ArkadaşıAdli Tıp Kurumu


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