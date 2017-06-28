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Kamyonet kasasında tartıştığı uyuşturucu bağımlısı, parmakla 2 gözünü oydu

Bingöl merkeze bağlı Ağaçeli Köyü'ndeki evine gitmek için kamyonetin kasasına binen 70 yaşındaki Ahmet Barut'un, aynı kamyonet kasasında bulunan uyuşturucu bağımlısı 22 yaşındaki M.K., tarafından, tartışma sonucu parmakla 2 gözünün oyulduğu belirtildi.

3. Sayfa / 28 Haziran 2017 Çarşamba 17:30
Kamyonet kasasında tartıştığı uyuşturucu bağımlısı, parmakla 2 gözünü oydu

Hastaneye kaldırılan Barut'un iki gözünü de kaybettiği belirtildi. Jandarmanın yakaladığı M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkeze bağlı Ağaçeli Köyü'nde oturan 9 çocuk babası Ahmet Barut, 22 Haziran'da köydeki evine gitmek için yolda durdurduğu bir tanıdığına ait komyonetin kasasına bindi. Aynı kasada seyahat eden ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen M.K. ile bilinmeyen bir nedenle bir süre tartışan Ahmet Barut'un bağrışması üzerine sürücü kamyoneti durdurarak, kavgaya müdahale edip jandarmaya haber verdi. 2 gözünden kanlar akan Barut Diyarbakır Dicle Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada 2 gün tedavi edilen Ahmet Barut, Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken iki gözünü de kaybettiği anlaşıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.K. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

M.K.'nın jandarmadaki sorgusunda, 'Kamyonete bindikten sonrasını hatırlamıyorum' diye ifade verdiği belirtildi.

Devlet HastanesiUyuşturucu BağımlısıÜniversite HastanesiJandarmaDiyarbakır


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