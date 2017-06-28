Kahramanları davul zurnayla karşıladılar

Erzincan’ın Kemah ilçesinde önceki gün 4 teröristi öldürerek etkisiz hale getiren komandolar, ilçe girişinde davul zurnalarla karşılandı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın Erzincan'da bulunduğu sırada Kemah ilçesi kırsalında eylem hazırlığında olan 2'si kadın 4 PKK'lı terörist insansız hava araçları tarafından tespit edilmişti.
4 terörist, operasyonda ölü ele geçirilmişti. Operasyonun ardından ilçeye dönen komando timleri vatandaşlar tarafından davul zurna ve alkışlarla karşılandı. Türk bayrağının altından geçen komandolar, birliklerine vatandaşların sevgi seli arasında girdi. Kaynak : İHA