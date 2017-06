İran'da iç siyasette çekişme

İran Devrim Muhafızlarına ait internet haber sitesi sepahnews'e göre, başkent Tahran'da Devrim Muhafızları Yapılanma Strateji Şurası toplantısında yaptığı konuşmada Caferi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi halkın ekonomik sorunlarıyla ilgilenmediği gerekçesiyle eleştirdi.



'BİZ FÜZE SAHİPLERİYİZ'



Cumhurbaşkanı Ruhani'nin perşembe günü özel sektör temsilcilerine hitaben, Devrim Muhafızlarının ekonomide aktif rol oynamasının özel sektörün gelişmesine engel olduğu yönündeki eleştirel konuşmasına atıfta bulunan Caferi, 'Biz serzenişlere kulak asmıyoruz. Bizi 'tüfek sahibi' olarak tanımlayabilirler. Tüfek sahibi az kalır, biz 'füze sahipleriyiz'.' ifadelerini kullandı.



'HÜKÜMETLER VERDİKLERİ SÖZLERİ YERİNE GETİRMEDİ'



Ülkenin altyapı faaliyetlerinde Devrim Muhafızlarının çalışmalarından bahseden Caferi, Devrim Muhafızlarının ekonomi işlerine talip olmadığını öne sürerek, hükümetlerin verdikleri sözleri yerine getirmediklerini ve onların ısrarı üzerine sahaya inmek zorunda kaldıklarını savundu.



'TÜM BU ELEŞTİRİLERE ŞU AN BİRLİĞİ KORUMAK İÇİN SESSİZ KALIYORUZ'



Hükümet yöneticilerinin en zor işleri en düşük rakamlarla Devrim Muhafızlarına havale ettiğini, yapılan işlerle iftihar ettiklerini söyleyen Caferi, milyarlarca tümen borçlarının olmasına rağmen insafsızca sözler sarf etmelerinin kabul edilebilmesinin mümkün olmadığını belirterek, 'Tüfek ve füzelere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu şu günlerde yapılan eleştiriler, devrim muhafızlarının hedefleri konusunda zihinlerde şüphe oluştururken tüm bu eleştirilere şu an birliği korumak için sessiz kalıyoruz.' diye konuştu.

Caferi, isim vermeden Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Devrim Muhafızlarını eleştirme sebebini, 'Bu tür açıklamaların hedefinin yalancı iki kutup oluşturma ve halkın geçim derdini temin etme sorumluluğundan kaçma olarak düşünüyoruz.' şeklinde değerlendirdi.







RUHANİ: ÖZEL SEKTÖRÜMÜZ ZAYIF KALDI



Ruhani perşembe günü özel sektör temsilcilerine verdiği iftarda yaptığı konuşmada, ekonomik faaliyetlerin devlet tekelinden çıkarılması ve sivil halka devredilmesiyle ilgili yaptığı konuşmada, 'Ekonomiyi sivilleştireceğimize, tüfek ve medya sahibi bir kuruma bunu devrettik. Kimse bu kurumla rekabet etmeye cesaret edemiyor. Özel sektörümüz zayıf kaldı.' açıklamasında bulunmuştu.



RUHANİ DEVRİM MUHAFIZLARINI 2014'TE DE ELEŞTİRMİŞTİ



İran'da uzun süredir tartışma konusu olan ülkedeki medya organlarının savunma bütçesiyle finanse edilmesi konusu kasım 2014'te İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından da dile getirilmişti. Ruhani, 'Sağlıklı Devlet Daireleri ve Yolsuzlukla Mücadele Konferansı'nda yaptığı konuşmada 'Eğer silah, gazete, haber ajansları ve iktidar bir kurum çatısı altında toplanırsa o kurumda (Peygamberimizin ashabından) Ebu Zer Gıfari ve Selman-ı Farisi dahi olsa orada yolsuzluk ortaya çıkar.' diyerek, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülkedeki siyaset, ekonomi ve medya üzerindeki tahakkümünü eleştirmişti.







DEVRİM MUHAFIZLARININ EKONOMİDEKİ ROLÜ



İran Anayasası'na göre 'iç düzeni sağlama, devrimin korunması ve sapkın hareketlerin önlenmesi' gibi görevleri olan devrim muhafızlarına bağlı paramiliter gönüllü milis teşkilatı (Besiç) devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin emriyle Kasım 1979'da, İran Devrim Muhafızları Ordusu ise yine Humeyni'nin talimatıyla 5 Mayıs 1979 tarihinde kurulmuştu.

Sekiz yıl süren İran-Irak savaşında tahrip olan yerleşim birimlerinin alt yapısını onarmada belli bir yol kat etmiş olan Devrim Muhafızları çatısı altında bu kez ülkenin yapılanmasında önemli ihale ve projeleri yürüten 'Hatemu'l-Enbiya Yapı Karargahı' tesis edildi. Humeyni'nin ölümünden birkaç ay sonra 1990 yılında dini lider Ali Hamaney'in talimatıyla kurulan Karargah'a, Devrim Muhafızları'nın önemli yatırım ve imar işlerinde proje sunma ve ihalelere girme yolu açıldı. Karargah bu çalışmalarını İran Anayasanın 148'inci maddesindeki, 'Silahlı güçler, barış zamanında imar ve yatırım işlerinde kullanılabilir.' maddesine dayandırıyor.



RUHANİ HÜKÜMETİNİN KARARGAH'A 2 MİLYAR DOLAR BORCU VAR



Otoyol, Petrokimya, baraj ve iskan gibi birçok alanda binin üzerinde projeyi gerçekleştirdiği belirtilen Karargah'ın ülkede rekabet ortamını bozmaması gerekçesiyle 100 milyar tümen'in (yaklaşık 29 milyon dolar) altındaki devlet ihalelerine girmesinin kanunen yasak olduğu kaydediliyor. İran'dan yayın yapan 'dana.ir' haber sitesinin 7 Nisan 2015 tarihindeki haberine göre, Hatemu'l-Enbiya Yapı Karargahı Komutanı Abdullah Abdullahi, Ruhani Hükümetinin Karargah'a yaklaşık 2 milyar dolar borcunun olduğunu ifade etmişti.