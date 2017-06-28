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Hakkari şehidine veda

Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Muhammet Ali Mevlüt Dündar için Van'da uğurlama töreni düzenlendi.

Güncel / 28 Haziran 2017 Çarşamba 18:45
Hakkari şehidine veda
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Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törene, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, şehidin silah arkadaşları, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından, saygı duruşunda bulunularak, öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu duanın ardından silah arkadaşları, Dündar'ın tabutunu omuzlarına alarak tekbirler eşliğinde uçağa kadar taşıdı.

Şehit Dündar'ın naaşı, silah arkadaşlarının dualarıyla memleketi Karaman'a uğurlandı.








Pkk Terör ÖrgütüŞehit Cenazesi


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