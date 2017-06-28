Darbe girişimini 15 Temmuz'da Akıncı Hava Üssü'nde yöneten FETÖ'nün sivil imamları Adil Öksüz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in 16 Temmuz'da Kazan Karakolu bahçesindeki görüntüleri ortaya çıktı.



Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, kayıtlarda Öksüz, Çiçek ve Oruç'un saat 12.12'de jandarma aracından indikleri, Batmaz ve Biniş'in de karakol bahçesinde birbirlerine kelepçelendiği görülüyor. Bu 5 kişiden sadece Öksüz serbest kaldı.



Adil Öksüz'ün serbest kalmasına ilişkin 28 kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç tarafından hazırlanan iddianameye göre, darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine Akıncı Hava Üssü'ndeki bazı asker ve siviller kaçmaya çalıştı.



Kaçan darbecileri yakalamak için Kazan Jandarma Komutanlığı tarafından bir ekip oluşturuldu. Jandarma ekibi, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'i, üsse ters yöne aralarında 50 metre mesafe ile yürürken yakaladı. Oruç, jandarma ekibine film çekmeye geldiğini söylerken, Çiçek de Ankara Anafartalar Koleji'nin sahibi olduğunu belirtti. Jandarma görevlileri, üstlerini kabaca aradıktan sonra Çiçek ve Oruç'u araca bindirdi ve üzerlerine kapıyı kilitledi.



Sivil imamların 16 Temmuz görüntüleri ortaya çıktı: 5'i bir arada



PATİKA YOLDA TEK BAŞINA



Jandarma, daha sonra 600 metre ileride Adil Öksüz'ü fark etti. Askerler, üsse yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Fethiye merasındaki patika yolda bir elinde siyah valiz, diğer elinde siyah el çantası olduğu halde yürüyen Öksüz'ü silah çekerek durdurdu. Jandarma görevlilerinin, “Sivil misin asker misin?” sorusuna Öksüz “Ben sivilim, tarla bakmaya geldim” yanıtını verdi.



AYNI ARAÇTA GETİRİLDİLER



Üst araması yapıldıktan sonra Öksüz, aracın şoför mahallinin arka kısmında bulunan üç kişilik oturma yerine konuldu. Jandarma görevlileri bu şekilde Öksüz, Oruç ve Çiçek'i karakola getirdi. Araç saat 12.12'de karakol bahçesine girdikten sonra üç şüpheli, jandarma görevlilerinin gözetiminde araçtan indi. Üzerinde mavi gömlek olduğu anlaşılan Öksüz'ün elindeki siyah çantası da görüntülere yansıdı.



Dosyaya giren kamera kayıtlarında Harun Biniş ve Kemal Batmaz'ın da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin saat 12.32'de jandarma karakolunun bahçesinde olduğu görüldü. Biniş'in üzerinde siyah tişört ve sırtında çantası vardı. Kaydın ilerleyen bölümünde saat 12.42'de Biniş ve Batmaz'ın birbirine kelepçelendiğine ilişkin görüntü de dikkat çekti.