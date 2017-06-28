Dilencinin üstünden çıkan para şok etti!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yakalanan 78 yaşındaki dilencinin üzerinden 71 bin lira çıktı.



Alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla çalışmalarını yoğunlaştıran zabıta ekipleri, bu kapsamda çarşı bölgesinde dilenen A.D'yi suçüstü yakaladı.



A.D'nin üzerindeki poşetlerden 71 bin 59 lira çıktı. İşlediği suçu itiraf eden A.D'nin üzerindeki paralara el konuldu.



Dilenciye 109 lira para cezası uygulandı.













Kaynak : AA