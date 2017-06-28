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Devlet Bahçeli Ozan Arif’i mahkemeye verdi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vekili Avukat Yücel Bulut, Ozan Arif olarak bilinen sanatçı Arif Şirin ile ilgili hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

Siyaset / 28 Haziran 2017 Çarşamba 17:07
Devlet Bahçeli Ozan Arif’i mahkemeye verdi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vekili Avukat Yücel Bulut yaptığı açıklamada, “27.06.2017 tarihinde Arif Şirin (Ozan Arif) isimli şahsın kamuoyuna yansıyan hakaret dolu beyan ve ifadeleri nedeniyle gerekli hukuki süreç başlatılmış olup; adı geçen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Şüpheli hakkındaki hukuki süreç titizlikle takip edilecektir” dedi.



Kaynak : İHA

CumhuriyetMhpDevlet BahçeliOzan Arif


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