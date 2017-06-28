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Dev şirketin CEO'su feci şekilde can verdi

Bulgaristan'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Prof. Can Solakoğlu'nun ardından bir tanınmış isim daha motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Motosiklet tutkunu CEO çelik bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi.

3. Sayfa / 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:21
Dev şirketin CEO'su feci şekilde can verdi

Trumpf Makine Sanayii AŞ CEO'su Atıf Cem Altan (52), motosikletle Bodrum dönüşü kazada can verdi.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Can Solakoğlu bir grup arkadaşıyla seyahat için gittiği Bulgaristan'da motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Motosiklet tutkusuyla bilinen bir isim daha acı bir kaza da hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan makine mühendisi 52 yaşındaki Atıf Cem Altan, motosikletiyle bayram tatili nedeniyle Bodrum'a gitti. Alman ve Türk ortaklığı olan Trumpf Makine Sanayii Anonim Şirketi'nin CEO'su olan Altan, tatil sonrası motosikletiyle İstanbul'a dönmek için yolla çıktı.

Geçen cumartesi İzmir-Aydın Otoyolu'nda bulunan tünelden çıkan Altan, iddiaya göre; motosikletin hâkimiyetini kaybederek sürüklenmeye başladı.

Başındaki kaskı sürüklenme sırasında çıktığı belirtilen Altan, bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi. Evli olduğu öğrenilen Altan'ın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Altan'ın kurduğu Trumpf Makine Sanayii'nin bazı hisselerini Alman şirketine sattığı öğrenildi.

Motosiklet tutkunu olan Atıf Cem Altan'ın Alman şirketine hisse satışı yaptıktan sonra kendi kurduğu şirketinin CEO'su olduğu bildirildi.

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Bu arada kaza sonrası olay yerine gelen motosiklet tutkunları, çelik bariyerlerin motosiklet sürücüleri için büyük tehlike arz ettiğini belirtti ve yetkilere bu konuda önlem alınması için çağrıda bulundu. Atıf Cem Altan'ın, başka bir araç tarafından sıkıştırılmış olma ihtimalinin de araştırıldığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Atıf Cem Altan'ın çarşamba günü (yarın) İstanbul'da Suadiye Camii'nde kılınacak namazı ardından toprağa verileceği

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