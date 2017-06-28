CHP'li yöneticiden skandal sözler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için başlattığı sözde adalet yürüyüşüne yönelik provokasyonlar olduğunu söyleyen Aktaş 'Kargadan korksak darı ekmezdik. Bizi korkutamazlar. Pişman olacaklar. 'dedi.



Halk Tv'de Erol Mütercimler'in sunduğu 'Aynanın arkası ve komplo teorileri' adlı programa canlı yayına konuk olan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Avukat Muharrem Aktaş skandal sözler sarf etti.



PİŞMAN OLACAKLAR



Hükümeti canlı yayında tehdit eden Aktaş ' Kargadan korksak darı ekmezdik. Bizi bu gibi provokasyonlarla korkutamazlar. Bunlar kendi korkularının dışa vurumudur. Bunlar suçluların telaşı içinde yapılmış olan davranışlardır. Pişman olacaklardır.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel