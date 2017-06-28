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Bursa'daki kazada yürek burkan detay

Bursa’da, bebeğini emzirirken meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ile 5 aylık oğlu, göz yaşları içinde toprağa verildi.

3. Sayfa / 28 Haziran 2017 Çarşamba 14:42
Bursa'daki kazada yürek burkan detay

Edinilen bilgiye göre, 4 yıl önce hayatını Hümeyra Kurt ile birleştiren ve 5 aylık Yusuf Talha adında bir bebeği bulunan Serkan Kurt, ailesi ile birlikte Edirne'ye akraba ziyaretine gitti.

Serkan Kurt'un (29) kullandığı otomobil, dönüşte, Bandırma-Bursa yolunun Karacabey Karasu kavşağında bir anlık dalgınlık sonucu şarampole yuvarlandı. Hümeyra Kurt (26) olay yerinde ve 5 aylık oğlu Yusuf Talha ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Hümeyra Kurt'un annesi 52 yaşındaki Ayşe Ulusoy ile Serkan Kurt'u yaralı olarak çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldıran yaralılardan Serkan Kurt ve kayınvalidesi Ayşe Ulusoy'un ameliyata alındığı ve durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Annesinin cansız bedeninden süt içmeye çalıştı

Öte yandan, arka koltukta oturan anne Hümeyra Kurt'un kazanın olduğu sıralarda 5 aylık çocuğunu emzirdiği öğrenildi. Olay yerine gelen ekiplerin karşılaştığı manzara ise yürekleri burktu.

Yaralılara müdahale etmek istedikleri sırada 5 aylık bebeğin annesinin cansız bedeninden süt içmeye çalıştığı belirtildi. Acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan bebek de kurtarılamadı.



Göz yaşları içinde son yolculuklarına uğurlandılar

Anne ve 5 aylık bebeği, Küçükbalıklı Mahallesi'nde bulunan Koşukavak Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alaşar Mezarlığı'na defnedildi.


Kaynak : İHA

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