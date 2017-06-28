USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 4,00 - 4,01

Başkent’te gece kulübünde silahlı saldırı: 5 yaralı

Ankara’da bir gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 28 Haziran 2017 Çarşamba 07:02
Başkent’te gece kulübünde silahlı saldırı: 5 yaralı
Video için tıklayın

Olay, saat 04.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz plakaları tespit edilemeyen 2 otomobille Kavaklıdere Mahallesi Konur 2 Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanına gelen aralarında Turan S.'nin de bulunduğu silahlı 5 kişi, içerideki kişilerin üzerine ateş açmaya başladı.

Saldırganların etrafa saçtığı kurşunların hedefi olan İsmail A., Mustafa Y., İsmail Deniz D., Mesut K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Daha sonra mekanı terk ederek araçlarına binen saldırganlar, olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.



Mekandan gelen silah ve çığlık seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, olayı polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulundu.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, İbni Sina Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.



Polis ekipleri, kaçan şahısların yakalanması için alarma geçti. Mekanın etrafını şerit çekerek kapatan polis ekipleri, sokak üzerinde toplanan meraklı kalabalığı olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı. Kısa süre sonra bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, saldırıya ilişkin delilleri topladı. Polis ekipleri, gece kulübünde ve sokak üzerinde çok sayıda mermi kovanı buldu.

Olay hakkında inceleme başlatıldı. Kaynak : İHA

Olay Yeri İncelemePolis Ekipleriİbni Sina HastanesiSağlık EkibiHacettepe Üniversitesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı