Adalet yürüyüşünde çocuklara slogan attırdılar

Sözde adalet yürüyüşüne katılanlar çocukları öne sürmeye başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ardından Ankara'dan İstanbul'a başlattığı adalet yürüyüşü devam ediyor.
İkinci haftasını geride bırakan yürüyüşte sözde adalet isteyenler çocukları öne sürmeye başladı.
Yürüyüşün bugünkü bölümünde Kılıçdaroğlu, bir süre İzmir Marşı'nı söyleten küçük kızın elinden tuttu.
Öte yandan aynı kız çocuğunun slogan atarken çekilen videosu CHP'li Ali Şeker'in Twitter adresinden paylaşıldı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
Susmayacağız yorulmayacağız biz bu adaleti kuracağız.#AdaletİçinİstanbulaYürüyoruz pic.twitter.com/2G8b7PaIvO— Ali Şeker (@draliseker) 28 Haziran 2017