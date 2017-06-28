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85 yaşındaki adam oğlunu ve torununu öldürdü

Kastamonu’da çıkan aile içi tartışmada 85 yaşındaki adam, oğlu ile torununu öldürdü.

3. Sayfa / 28 Haziran 2017 Çarşamba 14:24
85 yaşındaki adam oğlunu ve torununu öldürdü
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Olay, Kastamonu Merkeze bağlı Hatip köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 günlük Ramazan Bayramı içerisinde henüz bilinmeyen bir sebeple Dede İsmail Ç.(85), oğlu Kamil Ç. ile torunu Mustafa Ç. tartışmaya başladı.

Büyüyen tartışmayı evin diğer üyeleri yatıştırdı. Sabah 07.00 sularında dede, oğlu ve torunu ile tekrar tartışmaya başladı.

Sinirlerine hakim olamayan dede, evin camından av tüfeğiyle evden hayvanlara bakmak için traktörle ahıra gitmek üzere çıkan torununa, ardından ise evin diğer odasında oturan oğluna ateş etti. Baba Kamil Ç. ile torun Mustafa Ç. vücutlarına aldıkları kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Evde bulunan diğer aile fertleri dede İsmail Ç.'nin elinden tüfeği güçlükle alarak başka kayıpların yaşanmasına engel oldu.

Olayın haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri kısa sürede köye ulaştı. Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri dede İsmail Ç.'yi gözaltına aldı. Kastamonu cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından baba ile oğlunun cesetleri Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak : İHA

Ramazan BayramıCumhuriyet SavcısıJandarmaGüvenlik Önlemi


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