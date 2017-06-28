2017 TEOG tercihleri ne zaman başlayacak?

2017 yılı itibariyle TEOG YEP yerleştirmeye esas puanı 30 Haziran'da açıklanacak. Peki yerleştirme puanlarının açıklanmasının ardından TEOG tercihleri ne zaman başlayacak? Lise eğitimine devam emek isteyen öğrencilerin merak ettiği TEOG tercihleri ne zaman nasıl yapılır? TEOG tercih tarihleri belli oldu. İşte lise tercihleri ile ilgili tüm merak edilenler



TEOG TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



2017 yılında TEOG tercihleri üç farklı tarihte yapılabilecek. Bu tercihlerden ilki 14 Ağustos tarihi ile 18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İlk tercihte istediği liseye giremeyen veya açıkta kalan öğrenciler için ikinci tercihler açılacak. İkinci tercihler ise 21Ağustos ve 25 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Üçüncü tercihler ise 28 Ağustos'ta başlayıp 6 Eylül'de son bulacak.



1. Tercihler: 14 Ağustos Pazartesi -18 Ağustos Cuma



2. Tercihler: 21 Ağustos Pazartesi – 25 Ağustos Cuma



3. Tercihler: 28 Ağustos Pazartesi-6 Eylül Çarşamba



Tercihlerinden birine yerleşemeyen ve yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için nakil döneminde bir şans daha sunulacak. Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından boş kalan kontenjanlar için il/ilçe sınırları içerisinde 5 tercih hakkı tanınacak.