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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak ve sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yaşam / 27 Haziran 2017 Salı 09:11
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu; Kırklareli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Afyonkarahisar, Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak ve sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey, güney kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

İstanbul: Az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu 25

Trabzon: Az bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 Kaynak : İHA

Hava SıcaklığıMeteoroloji


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