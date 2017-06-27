Türk Kara Kuvvetleri 2226 yaşında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2226'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Türk Kara Kuvvetlerinin 2226'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Akar, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel yapı taşlarından olan Kara Kuvvetlerimiz, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet orduları, Cumhuriyeti ve mukaddes topraklarını emniyetle muhafaza ve müdafaaya kadir ve hazırdır' sözünde ifadesini bulan güvene layık olabilmek için aziz milletimizin emrinde büyük bir özveri ve gayretle çalışmalarını sürdürmektedir.



15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra mücadelesine, vatana adanmışlık anlayışından hareketle yön veren Kara Kuvvetlerimiz; risk ve tehditlerin sürekli değiştiği günümüz güvenlik ortamında özellikle güney sınırlarımız başta olmak üzere sınır güvenliğinin yanı sıra yurt içinde terörle mücadele harekatında, yurt dışında barışı destekleme harekatında, sınır ötesi harekatlarda ve üstlendiği diğer bütün görevlerde gösterdiği üstün gayret ve kazandığı büyük başarılarla milletimizin güvenini ve takdirini kazanmıştır.



Caydırıcılığın, sayısal üstünlükten çok modern araç ve silah sistemleri ile bütünleşmiş ve yetişmiş insan gücüne bağlı olduğu gerçeğinden hareket eden Kara Kuvvetlerimizin fedakar personeli; son dönemde devletimizin bekası, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğrunda yürütülen terörle mücadele harekatında diğer kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimizle omuz omuza gerçekleştirilen operasyonlarda, büyük bir cesaret ve kahramanlık örneği sergilemiştir.



Bu vesileyle dünyanın en eski ordularından olan ve tarihin en şerefli sayfalarına emsalsiz zaferlerle imza atan Kara Kuvvetlerimizin ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde mesai mefhumu tanımadan görev yapan kahraman ve fedakar personelini, bu yüksek görev anlayışından dolayı içtenlikle kutluyorum.



Kara Kuvvetlerimiz; hızla değişen dünyada bu değişimi yalnız takip eden değil, değişimin yönünü ve hızını doğru kestirerek hem değişimi yönlendiren hem de etkin, esnek ve sürekli gelişimi sürdüren bir kuvvet yapısı kazanmıştır.



Önce insan yaklaşımıyla personel gelişimine daima öncelik veren bir kuvvet olma vizyonunu canlı tutan etkin, caydırıcı ve saygın yapısıyla, dünya orduları arasında hak ettiği yüksek seviyeye ulaşmıştır.



Kara Kuvvetleri; asil milletimizin emrinde sorumluluğunun bilincinde ve güçlü yapısıyla bu seviyeyi daha da ilerilere taşıyarak geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de ülke güvenliği başta olmak üzere bölgesel ve küresel barışın, istikrarın, huzurun ve güvenin en önemli teminatlarından biri olmaya devam edecektir” dedi.



Kaynak : İHA