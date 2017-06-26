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Şelalede yüzerken boğulma anı görüntülendi

Samsun’da şelalede arkadaşları ile birlikte yüzmek isterken boğularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin son anları ve suda kaybolup boğulma anı bir arkadaşı tarafından an be an görüntülendi.

3. Sayfa / 26 Haziran 2017 Pazartesi 17:08
Şelalede yüzerken boğulma anı görüntülendi
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Olay, Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Gölalan Şelalesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da fırında çalıştığı öğrenilen 17 yaşındaki Ercan Yılmaz arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için Gölalan Şelalesine gitti.

Yüzme bilmediği öğrenilen Ercan Yılmaz, arkadaşlarının yardımıyla şelalenin oluşturduğu gölde yüzmeye çalışırken aniden suda kayboldu.



Bir arkadaşı tarafından arkadaşları ile yüzmeye çalışma anı ve suda boğulma görüntüsü an be an görüntülenen Ercan Yılmaz, hayatını kaybetti. Boğulmak üzere olan diğer bir genci kurtaran arkadaşları Ercan Yılmaz'ın suda kaybolduğunu son anda fark etti ve yardım istediler.



Olay yerine ambulans, jandarma ve dalgıç sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler Ercan Yılmaz'ı suyun içinden çıkardılar. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ercan Yılmaz'ın öldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

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