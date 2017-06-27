Sapkınlıkta son nokta! 'Cennet'e pasaport

Irak'ın Musul, Suriye'nin ise Rakka kentlerinde DEAŞ'ı çıkarmak için yapılan operasyonlarda, terörö örgütünün militanlarının beyinlerini yıkayıp'cennet' vaad ettiği sahte pasaportlar ortaya çıktı. Terör örgütü intihar savaşçılarına verdiği 'Cennet Pasaportları' bulundu.



CEHENNEME YOLCULUK YAPAMAZ



DEAŞ'ın intihar bombacılarına verdiği pasaportta' Bu pasaportun sahibi sadece cennete gidebilir. Pasaport sahibi cehenneme yolculuk yapamaz' ifadeleri yer alıyor.Herhangi bir isim yer almayan pasaportun hanelerinde şunlar görülüyor:



İsim: Müslüman



Baba adı: İslam



Anne adı: Takva



Doğduğu yer: Dünya



Meslek: Dünyaya İslam'ı yayma



Geçerli olduğu yer: Cennet





