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Merkel Kıvırdı !

Daha önce eşcinsel evliliğe "hayır" diyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, genel seçimler öncesi 180 derecelik bir dönüş yaptı.

Dünya / 27 Haziran 2017 Salı 13:22
Merkel Kıvırdı !

Almanya'da eşcinsellerin evlenmesi ve çocuk sahibi olmaları, 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerin önemli maddesi haline geldi. Cem Özdemir'in eş başkanı olduğu Yeşiller Partisinin seçim programına aldığı eşcinsel evliliğe Sosyal Demokrat Parti (SPD) de destek verirken, Başbakan Angela Merkel'in partisi de eşcinsel evliliklere yeşil ışık yaktı.

Başbakan Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) daha önce eşcinsel evliliğe kesin olarak 'hayır' derken, şimdi ise konunun vicdani zeminde yürütülmesinden yana olduğu açıklamasını yaptı.

Berlin'de bir kadın dergisinin toplantısında konuşan Başbakan Merkel, eşcinsel çiftlerin de heteroseksüel çiftlerle aynı değerlere bağlılık duyabileceklerini söyledi.




Kaynak : İHA

Angela MerkelEşcinsel


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