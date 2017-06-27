Korkunç rakam 64 ölü, 379 yaralı

Böylece geçen cuma akşamından itibaren bayram tatilinde meydana gelen kazalarda toplam 64 kişi yaşamını yitirdi, 379 kişi yaralandı.



DHA muhabirlerinin bildirdiği haberlere göre, bugün Ramazan Bayramı'nın son gününde, 9 kentte kaza meydana geldi. Bugün saat 16.00'ya kadar İzmir, Sakarya, Antalya, Kocaeli, Şanlıurfa, İstanbul, Adıyaman, Çorum ve Bursa'da meydana gelen kazalarda 6 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.



Bayram tatili sırasında gün gün kaza bilançosu ise şöyle:



23 Haziran Cuma: 1 ölü, 20 yaralı;

24 Haziran Cumartesi: 26 ölü, 128 yaralı;

25 Haziran Pazar: 15 ölü, 103 yaralı;

26 Haziran Pazartesi: 16 ölü, 90 yaralı.