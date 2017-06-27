Köpeği arabanın arkasında saatlerce sürükledi

Bir otomobilin arkasına bağlı köpeğin, koşmaktan bitkin düştüğü, artık cansız bir beden gibi sürüklendiğini görenler, önce telefonunun kayıt düğmesine bastı, ardından aracı durdurup köpeğin acısını sonlandırdı, sonra da bu acımasızlığın hesabını sordu. Olay yerine jandarmanın gelmesiyle bir skandala imza atan adam karakola götürüldü. Bitkin ve yaralı köpek ise veterinere götürülerek tedavi altına alındı.



Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, öğle saatlerinde çekildiği belirtilen bir görüntü isyan ettirdi. Hareket halindeki otomobilin arkasında bağlanan köpeğin yürek burkan hali görenleri şaşkına çevirdi.



MÜDAHALE ETTİLER



Köpeği arabanın arkasına bağlayan adamın gelen tepkilere aldırış etmedi. Köpeğin kendisine ait olduğunu söyleyen adam tepki gösterenlere ise sözlü tacizde bulundu. Jandarmaya haber verilmesi üzerine köpeği arabayla sürükleyen adam gözaltına alındı. Köpek ise veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

