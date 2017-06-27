USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Kırıkkale'de feci kaza

Kırıkkale'de hatalı sollama nedeniyle iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi öldü, 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 27 Haziran 2017 Salı 00:18
Kırıkkale'de feci kaza

Kaza, gece yarısı sıralarında merkeze bağlı Aşağı Mahmutlar Köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 71 DU 715 plakalı otomobil ile 45 DU 802 palakıl otomobil, hatalı sollama nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yüksek İhtisas hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ü doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 8 yaralıdan 2'sinin de durumunun ağır olduğu belirtildi.



Kazayı haber alıp hastanelere gelen ölen ve yaralananların yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi. Ak Parti Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir de hastaneye giderek, yaralılar hakkında bilgi aldı.

Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kimlik TespitiHatalı SollamaMilletvekiliKırıkkale ÜniversitesiMehmet Demir


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı