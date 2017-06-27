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Kılıçdaroğlu Bolu Dağı'nı aştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün 13’üncü gününde Bolu Dağı geçilirken, yürüyüşe Berkin Elvan’ın ailesi de katıldı.

Siyaset / 27 Haziran 2017 Salı 10:26
Kılıçdaroğlu Bolu Dağı'nı aştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 13'üncü gününde yürüyüşün ilk etabında Bolu Dağı aşıldı.

Yürüyüş boyunca otobüsten sık sık provokasyonlara gelinmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyenlerin çevreden gelebilecek tepkilere karşı sakin olmaları konusunda da uyarılar yapılırken, alınan bir kararla 25 milletvekili yürüyenlerin arasına dağıldı. Kılıçdaroğlu, Bolu Dağı'ndan inerek Kaynaşlı'ya girdiği sırada bazı vatandaşlar Rabia işareti yaparak tepkilerini gösterdiler.

Adalet Yürüyüşü'ne 13'üncü gününde Gezi eylemleri sırasında yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ailesi de katıldı.

Bazı vatandaşlar ise kadın cinayetlerini protesto eden dövizler taşıdı.




 




Kaynak : İHA

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