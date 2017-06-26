Karaman'a şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Tekeli Tabur Üs Bölgesine, Kuzey Irak bölgesinden PKK'lı teröristlerce yapılan havanlı saldırı sonucu Karaman nüfusuna kayıtlı sözleşmeli er Oğuzhan Küçük şehit oldu. Şehit Oğuzhan Küçük'ün acı haberi, memleketi Karaman'ın Zengen köyünde geçici olarak ikamet eden ailesine Karaman Vali Vekili Kaya Çelik ve askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba Alaaddin Küçük'ün gelen heyete oğlunun nasıl şehit olduğunu sorduğu öğrenildi. Oğlunun acı haberini alan anne Şerife Küçük ile kızları da gözyaşlarına hakim olamayarak büyük üzüntü yaşadı. Fenalık geçiren şehidin annesi ve kız kardeşine sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.







'GÜLER OYNARIM'



Şehit Küçük'ün babası Alaaddin Küçük, köyden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki çiftlikte yetkilileri karşısında görünce oğlunun şehit olduğunu anlayıp, heyetin konuşmasına fırsat vermeden üzerinin uygun olmadığını söyleyip değiştirmek için izin istedi. Günlük kıyafetlerini giyip tekrar dışarı çıkan baba Alaaddin Küçük, ‘Oğlumun nasıl şehit olduğunu öğrenmek istiyorum?' diye sordu.



Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Yurdakul Türkmen'den oğlu Oğuzhan'ın nasıl şehit olduğunu öğrenen Alaaddin Küçük, 'Ben üzülmem buna. Ayıp olmasa güler oynarım. Silahım olsa şu an 3 el havaya ateş ederim'' dedi.



Acı haberin ardından şehidin evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.



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28 ŞUBAT'A İHRAÇ EDİLMİŞ



Öte yandan, baba Alaaddin Küçük'ün uzman çavuş iken 28 Şubat döneminde ordudan ihraç edildiği, şehit Oğuzhan Küçük'ün ağabeyi 27 yaşındaki Mücahit Hazma Küçük'ün de Hakkari'de sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi.



Şehit Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük'ün cenazesinin, yarın öğle namazının ardından düzenlenecek asker törenin ardından Karaman'da toprağa verilmesi bekleniyor.









Kaynak : İHA