Hakkari şehidine son veda

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen sözleşmeli piyade er Oğuzhan Küçük son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit oğlunun üniformasını ve şapkasını giyen baba Alaaddin Küçük, oğlunun tabutunun başına giderek asker selamı verip, 'Allah'ım şehadetini kabul et yarabbi. Vatana millete feda olsun. Hakkım helal olsun. Allah'ım razı olsun. Şu toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Ne mutlu ki bize bu bayrağın üzerinde bir damla kanımız oldu. Evvel Allah'ın izniyle ne bayrak iner ne bu vatan savunmasından asla pes ederiz. Yerine yenisi gelir. Dikkat ederseniz üzerimdeki elbiseler üzerime oturdu ve yakıştı. Çağırdıkları an hazır olduğumuz zaten herkes gibi siz de takdir edersiniz. Ama gençler bize bu işi bırakmaz evvel Allah. Bizimkiler şehit oluyor. Düğüne gönderir gibi gönderiyoruz da bu satılmışlar ölünce nereye gidecekler. Hala devam ediyorlar ama elbet bunun sonu da gelecek. Bu inanç bu vatan sevgisi bu iman olduğu sürece Türk milletini asla kimse yıkamayacak. Allah imandan ayırmasın Türk milletini, vatan sevdasından ayırmasın' dedi.







Asker olan diğer oğluyla birlikte tabutun başına gelen Alaaddin Küçük, 'Biz de asker çok. Erkek ve bayan fark etmiyor. Onlar düşünsün, biz mi düşüneceğiz. Bizim düşüneceğimiz bir şey yok. Biz şu anda düğün yapıyormuşuz gibi hissediyoruz. Sanmasınlar bizim küçük düşeceğimizi' diye konuştu.







Şehit babası Alaaddin Küçük, şehit oğlunun tabutunun başında bekleyen iki askerin kulağına giderek, 'Kusura bakmayın sizi de sıcakta bekletiyoruz hakkınızı helal edin' ifadelerini kullandı.







Şehidin babası Alaaddin küçük ve annesi Şerife Küçük ve akrabaları şehidin tabutunun başına geldiği sırada bir yakınının ağlaması üzerine şehidin annesi Şerife Küçük, ağlayan yakının ağzını eliyle kapatarak 'ağlama' dedi.







Kaynak : İHA