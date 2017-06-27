Google'a rekor ceza

Daha önce İntel şirketine 1,6 milyar euro ceza kesen Avrupa Birliği Haksız Rekabeti Denetleme Komisyonu, şimdi de Google arama motoru şirketine 2,24 milyar euroluk rekor ceza kesti.



Arama yapan kişileri para aldığı sitelere yönlendiren Google’ın haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle cezaya çarptırıldığını açıklayan Avrupa Komisyonu Haksız Rekabet Denetleme Komisyonu, Google ile ilgili üç davanın daha görülmekte olduğunu duyurdu. Komisyon, Google’ye kesilen cezanın komisyon tarihinin en yüksek cezası olduğunu da açıkladı.



Google şirketi ise hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savundu.





Kaynak : İHA