FETÖ'cü kadının sokak çağrısı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun FETÖ'den tutuklanmasından sonra harekete geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbula'a doğru yürümeye başladı.



OĞLU FETÖ TUTUKLUSU

CHP'nin düzenlediği Adalet Yürüyüşü'ne, FETÖ'den tutuklanan bir zanlının annesi de katıldı.



SOKAKLARIN KARIŞMASINI İSTİYORLAR

Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüdüğünü ifade eden kadın, açık bir şekilde çağrı yaparak sokakların karışmasını istedi.



Kimseye merhametinin kalmadığını söyleyen FETÖ'cü kadın, sokağa inenlerde acıma duygusunun olmamasını istedi.



ERDOĞAN HAKKINDA KÜSTAH SÖZLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tehditler savurma küstahlığında bulunan kadın, herkesin hesap vereceğini söyledi.



KILIÇDAROĞLU ASLAN GİBİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'aslan' gibi olduğunu savunan FETÖ tutuklusu zanlının annesi, sonuna kadar CHP'nin arkasında olduğunu söyledi.