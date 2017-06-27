Dominic Thiem turnuvaya veda etti

Güney Afrikalı tenisçi Lioyd Harris'i 2-0 mağlup eden Sırb tenisçi Janko Tibsarevic, Polonyalı tenisçi Kamil Majchrzak'ı 2-0 mağlup eden İtalyan tenisçi Andreas Seppi, Dominicli tenisçi Victor Estrella Burgos'u 2-1 mağlup eden Alman tenisçi Daniel Altmaier ile müsabaka sakatlanarak sırasında sahadan çekilen Slovak tenisçi Martin Klizan'ı hükmen mağlup Marsel İlhan ana tablonun ikinci turuna çıkmayı başardı.



Günün diğer maçlarında tek erkekler ikinci tur müsabakalarında Mısırlı tenisçi Mohammed Safwad'ı 2-0 yenen Fransız tenisçi Adrian Mannarino, Arjantinli tenisçi Carlos Berlocq'a karşı 2-1 galip gelen Kıbrıslı tenisçi Marcos Baghdatis, Belçikalı tenisçi Steve Darcis'i 2-0 skorla yenen ve Seri başı olarak birinci turda maç yapmayarak turnuvaya ikinci turdan başlayan İspanyol tenisçi Fernando Verdasco ile yine turnuvaya seri başı olarak birinci turda maç yapmayarak ikinci turdan başlayan dünyanın 6 numaralı sporcusu Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem'i beklenmeyen bir sonuçla 2-0 yenen Hintli Ramkumar Ramanathan ana tabloda çeyrek finale yükselen ilk isimler oldu.



Öte yandan çitler müsabakalarında Meksikalı Santiago Gonzalez / AmerikalıScott Lipsky ikilisini 2-0 mağlup eden İsrailli Jonattan Erlich / Hırvat Nikola Mektic ikilisi, Brezilyalı Rogerio Dutra Silva / İtalyan Paolo Lorenzi ikilisini 2-0 mağlup eden İşviçreli Robert Lindstedt / Pakistanlı Aisam-Ul-Haq Qureshi ikilisi, Hollandalı Wesley Koolhof / Hollandalı Matwe Middelkoop ikilisini 2-1 mağlup eden Hintli Leander Paes / Canadalı Adil Shamassin ikilisi ve Türk Sarp Arabıgun / Türk Altuğ Çelikbilek ikilisini 2-0 yenen Arjantinli Carlso Berlocoq / Protekizli Joalo Sousa ikilisi çiftlerde tur atladı.





Kaynak : İHA