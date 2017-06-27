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Berlin'e yeni FETÖ listeleri gönderildi

Türkiye, terör örgütü FETÖ için Almanya’ya ikinci bir liste gönderdiği Alman İçişleri Bakanlığı tarafından Alman basınına yapılan açıklama ile ortaya çıktı. Federal İçişleri Bakanlığı tarafından Die Welt gazetesine yapılan açıklamada Türkiye’nin gönderdiği listede FETÖ örgütüne ait firma ve organizasyonların bulunduğu bildirildi.

Dünya / 27 Haziran 2017 Salı 13:37
Berlin'e yeni FETÖ listeleri gönderildi

Liste ile ilgili olarak Die Welt gazetesine açıklamada bulunan Federal İçişleri Bakanlığı sözcüsü sözcüsü, Türkiye’den Bakanlığa tek haneli orta seviyede bir rakama ulaşan liste aldıklarını ve bu listelerin kişi ya da firmalara ait belgelerden oluştuğunu belirtti.

Türkiye’nin Almanya’ya gönderdiği FETÖ terör örgütü ile ilgili listeyi haberleştiren Die Welt gazetesi güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberde, Alman hükümetine Türkiye’den böyle bir listenin son olarak Nisan ayında verildiğini yazdı. Bu belgeleri inceleyen Alman makamlarının da ilgili eyaletleri bilgilendirdiği kaydedildi.

Şubat ayında Münih Güvenlik Konferansı sırasında Almanya’da dış istihbarat teşkilatı BND’nin başkanı Bruno Kahl’e MİT Başkanı Hakan Fidan tarafından verilen FETÖ listesinde ismi bulunan kişiler teker teker aranarak "Türkiye sizi arıyor. Konsolosluğa veya Türkiye’ye gitmeyin" diye uyarılmışlardı. Kaynak : İHA

İçişleri BakanlığıFetö Terör Örgütü


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