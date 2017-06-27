Berlin'e yeni FETÖ listeleri gönderildi

Liste ile ilgili olarak Die Welt gazetesine açıklamada bulunan Federal İçişleri Bakanlığı sözcüsü sözcüsü, Türkiye’den Bakanlığa tek haneli orta seviyede bir rakama ulaşan liste aldıklarını ve bu listelerin kişi ya da firmalara ait belgelerden oluştuğunu belirtti.



Türkiye’nin Almanya’ya gönderdiği FETÖ terör örgütü ile ilgili listeyi haberleştiren Die Welt gazetesi güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberde, Alman hükümetine Türkiye’den böyle bir listenin son olarak Nisan ayında verildiğini yazdı. Bu belgeleri inceleyen Alman makamlarının da ilgili eyaletleri bilgilendirdiği kaydedildi.



Şubat ayında Münih Güvenlik Konferansı sırasında Almanya’da dış istihbarat teşkilatı BND’nin başkanı Bruno Kahl’e MİT Başkanı Hakan Fidan tarafından verilen FETÖ listesinde ismi bulunan kişiler teker teker aranarak "Türkiye sizi arıyor. Konsolosluğa veya Türkiye’ye gitmeyin" diye uyarılmışlardı. Kaynak : İHA