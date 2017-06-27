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ABD Senatosu'ndan Tillerson'a Katar mektubu

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a mektup yazarak, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz çözülene kadar Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerine silah satışlarına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Dünya / 27 Haziran 2017 Salı 00:55
ABD Senatosu'ndan Tillerson'a Katar mektubu

Cumhuriyetçi Senatör Corker, Tillerson'a yazdığı mektupta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinde, körfez ülkelerinin bölgenin güvenliği konusunda bir araya gelmesini memnuniyetle karşıladığını ancak Riyad'daki zirvenin aksine körfez ülkelerinin tekrar ihtilafa düştüğünü belirtti.

Corker, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Maalesef KİK ülkeleri zirvenin fırsatlarından yaralanmadı ve çatışmaya sürüklenmeyi tercih etti. Tüm ülkelerin terörizmle mücadelede daha çok şey yapması gerekir ancak KİK ülkeleri arasında son zamanlarda söz konusu anlaşmazlıklar sadece DEAŞ ve İran'a karşı harcanan çabalara zarar veriyor. Bu nedenlerden dolayı gayriresmi inceleme döneminde KİK ülkelerine askeri ekipman satmaya onay vermeden önce mevcut krizi çözmenin ve körfezi tekrar birleştirmenin yolları konusunda daha iyi bir anlayışa sahip olmamız gerekir.”

ABD'de silah satışları Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının onayıyla Kongre'ye sunuluyor. Ön inceleme sürecinde Kongre'nin Temsilciler Meclisi ve Senato Dış İlişkiler komitelerinin başkan ve kıdemli üyelerinin itirazı olmadığı takdirde söz konusu satış kararı Kongre'de onaylanmış sayılıyor.

Corker'in silah satışlarını bloke etmesinin, Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında Riyad yönetimiyle imzaladığı 110 milyar dolarlık silah satışı anlaşmasını etkileyebileceği belirtiliyor. Kaynak : AA

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