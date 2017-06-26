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Yıldırım: Gideceğin yer çıkmaz sokak

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Erzurum teşkilatınca kent meydanında düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

Siyaset / 26 Haziran 2017 Pazartesi 13:51
Yıldırım: Gideceğin yer çıkmaz sokak

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Erzurum İl Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katılmak üzere Erzurum’a geldi. Memleketi Erzincan’dan havayoluyla Erzurum’a gelen Başbakan Yıldırım’ı, havalimanında protokol üyeleri karşıladı. Daha sonra şehir merkezine geçen Yıldırım, burada bir konuşma yaptı.

Başbakan Yıldırım, Ankara’dan İstanbul’a Adalet Yürüyüşü başlatan CHP Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Yıldırım, "Anamuhalefet partisi yürümeye başlamış. FETÖ'cülerin, bölücülerin ayakta alkışladığı bu yürüyüş milli bir yürüyüş değildir. Bizim yürüyüşümüz millet içindir, gelecek içindir, istikrar içindir. Sayın Kılıçdaroğlu, bu sevdadan vazgeç. Bölücülerle, FETÖ'cülerle gideceğin bir yer yok. Gideceğin yer çıkmaz sokaktır” dedi.



Kaynak : İHA

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