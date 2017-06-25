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Yangında can pazarı

Adıyaman’da, Suriyelilerin kaldığı bodrum katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 25 kişiyi kurtarırken, dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa / 25 Haziran 2017 Pazar 23:57
Yangında can pazarı

Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın bodrum katında bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan ise dumandan dolayı bina içerisinde mahsur kalarak dışarıya çıkamayan 25 kişiyi kurtarmaya çalıştı.



Dumandan zehirlenen 2'si kadın 3 Suriyeli, olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan kadınlardan birinin hamile olduğu ve yangında ise bodrumda bulunan birçok malzemenin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.






Kaynak : İHA

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